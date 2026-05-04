Глобальную реконструкцию проспекта в Заканалье задумали на юге Волгограда

Проспект хотят сделать пятиполосным Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде задумали глобальную реконструкцию дороги в Заканалье. Перед кинотеатром «Юбилейный» в Красноармейском районе хотят расширить проезжую часть на проспекте Героев Сталинграда. Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории пройдут с 12 по 22 мая.

Согласно документам, реконструировать планируют 530 метров дороги на проспекте Героев Сталинграда. Большой ремонт задумали до пересечения с улицами Удмуртской, 50 лет Октября и проспектом Канатчиков. Сейчас на участке площадью 4,9 гектара помимо дороги расположены зоны среднеэтажной, специализированной общественной, смешанной и общественно-деловой застройки, а также зеленая зона.

Участок реконструкции на проспекте Героев Сталинграда

Существующая проезжая часть с трамвайными путями на проспекте шириной от 23 метров, имеется два дублера шириной 6-7 метров и тротуары вдоль них. Ширина четырехполосной проезжей части проспекта Канатчиков составляет 14 метров, плюс разделительная зеленая зона тротуары шириной от 6 метров с каждой стороны.

Для расширения проспекта хотят изъять четыре земельных участка, где размещены объекты торговли. Придется также реконструировать сети канализации, кабели связи, линии освещения и прочие коммуникации.

В планах - обновить дорогу и увеличить пропускную способность проезжей части, сделать парковочные карманы, тротуары и местные проезды. Отрезок проспекта Героев Сталинграда планируют расширить с трех до пяти полос. Ширина проезжей части сейчас 6,8 метра с каждой стороны трамвайного полотна, после с одной стороны будет 10,48 метра. Ширину тротуаров приняли в 4,5 и 3 метра. Плюс сделают несколько разделительных зеленых зон и велосипедную дорожку. Для машин предусмотрели 157 парковочных мест. Также задумали размещение наземного пешеходного перехода вне проезжей части.

Волгоградцам предлагают высказать свое мнение на общественных обсуждениях по планировке и межеванию территории в Красноармейском районе с 12 по 22 мая 2026 года. Документацию можно посмотреть с 10 до 12 утра на улице Порт-Саида, 7а.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День Победы в Волгограде 9 мая 2026: программа праздника

Пиковый сброс воды 2026 на Волжской ГЭС в Волгограде продлили на неделю (НОВЫЙ ГРАФИК)

Где в Волгограде отключат горячую воду в мае 2026: адреса, даты, график