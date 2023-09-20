Бойцы «Бессмертного Сталинграда» встали на колено: в Волгограде открыли памятник Герою России Алексею Нагину

Памятник легендарному бойцу Алексею Нагину. Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Сегодня, 20 сентября, на Центральном кладбище Волгограда увековечили память Героя России Алексея Нагина. На открытие памятника, которое приурочили к годовщине гибели командира штурмового отряда, пришли сотни людей. Родные и близкие, друзья и сослуживцы, участники СВО - все, кто знал легендарного бойца с позывным "Терек" усыпали его могилу цветами и сказали немало теплых слов.

Бойцы встали на колено. Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Мама бойца, сдерживая слезы, обратилась к присутствующим:

- Он любил своих ребят, всегда сильно за них болел. Был ли он старшиной или командиром… Даже на срочной службе ему доверили водить сослуживцев в столовую, - вспомнила мама героя Алексея Нагина. - Спасибо вам большое. Вечная память ему. Всем ушедшим - вечная память. Светлая память, так не должно быть…

Бойцы отряда "Бессмертный Сталинград" встали на колено и почтили память боевого товарища перед памятником. На гранитном камне высечен портрет Алексея Нагина, а также его многочисленные награды, полученные за участие в боях. На надгробной плите - стихотворение, написанное мамой:

Мама погибшего воина написала стихотворение. Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

"В небеса ты ушел, но оставил на свет. Будешь с нами всегда, словно тихий рассвет".

Напомним, Алексея Нагина похоронили в сентябре прошлого года. Ему исполнился 41 год. Тогда губернатор Волгоградской области охарактеризовал бойца как мужественного, смелого, отважного человека, настоящего патриота. У Нагина три ордена Мужества, также Золотая звезда. Он является соавтором фильма о ЧВК "Вагнер".

Добавим, что в честь погибшего бойца Алексея Нагина предлагают назвать школу в поселке Новый Рогачик. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов.