В честь погибшего бойца ЧВК Алексея Нагина предлагают назвать школу под Волгоградом

Прощание с Героем России проходило в Триумфальном зале музея-панорамы. Фото: Юлия Данильченко

Депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов предложил назвать именем погибшего в ходе СВО бойца ЧВК «Вагнер», Героя России Алексея Нагина школу в поселке Новый Рогачик, в которой он учился, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

- Мы не можем, не имеем права помнить про одних героев и забыть про других. Не важно в составе регулярной Армии, в составе ЧВК, в составе добровольного формирования, не важно где служил Герой! Важно, что он служил верой и правдой своей стране! – написал Андрей Гимбатов в своем тг-канале.

Алексей Нагин - Герой России, Герой ЛНР и ДНР, кавалер трех орденов Мужества, боец ЧВК «Вагнер». Родился в семье военных в хуторе Вертячий Городищенского района Волгоградской области. Сам служил в Чечне, в Сирии, в первых рядах отправился на Донбасс. В мае 2022 года получил тяжелое ранение. 20 сентября его не стало. Алексею был всего 41 год.

Прощание с Героем России проходило в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва». Золотую Звезду родителям Алексея вручали три Героя РФ, среди которых были и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, и бизнесмен Евгений Пригожин. Похоронили Нагина на Центральном кладбище Волгограда со всеми воинскими почестями.