В Волгограде простились с погибшим на Донбассе бойцом «Вагнера» Героем России Алексем Нагиным

Звезду Героя родителям вручил губернатор Андрей Бочаров. Фото: АВО

В Волгограде 24 сентября простились с героически погибшим в ходе СВО на Украине земляком - кавалером трех орденов Мужества, соавтором фильма о ЧВК «Вагнер» Алексеем Нагиным. Указом президента погибшему бойцу посмертно присвоили звание Героя России. Золотую звезду родителям Нагина в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» передал губернатор Волгоградской области Герой России Андрей Бочаров, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

«Ваш сын был мужественным, смелым, отважным и творчески одаренным человеком. Настоящим патриотом, настоящим героем, спасибо вам за сына», - обратился Андрей Бочаров к родителям погибшего бойца - Юрию Нагину и Галине Зайлер-Ивановой.

Провожали героя в последний путь со всеми почестями. Фото: Юлия Данильченко

Алексею Нагину был всего 41 год. Он родился в семье военных в хуторе Вертячий Городищенского района Волгоградской области. Сам тоже выбрал карьеру военного. Побывал в нескольких горячих точках - в Чечне, в Сирии. Когда началась специальная военная операция, в первых рядах отправился на Донбасс. В мае 2022 года Алексей получил тяжелое ранение при выполнении боевой задачи. 20 сентября 2022 года он ушел из жизни.

В числе сотен людей, приехавших проститься с Нагиным, - бизнесмен Евгений Пригожин, с которым волгоградец снял фильм «Солнцепек», а также работал над новым проектом о ЧВК - «Лучшие в аду».

Похороны Героя России пройдут на кладбище Центрального района Волгограда с соблюдением всех воинских почестей.