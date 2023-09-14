На заправках Волгограда вновь исчезло дизельное топливо

Перебои с топливом в Волгограде начались еще летом. Фото: Эдуард Пальгунов

Волгоградские автомобилисты вновь жалуются на перебои с топливом на АЗС региона. На этот раз на заправках перебои не только с бензином, исчезло дизельное топливо, при этом солярка подорожала за неделю в среднем на 84 копейки за литр. В Волгоградской области дизельного топлива достаточно, отгрузку с Волгоградской нефтебазы увеличили на 30%, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области. Перебои с топливом связывают с заправкой транзитных машин.

- В регионе достаточное количество дизельного топлива, потребность полностью покрывает местное производство — Волгоградский НПЗ. Однако на АЗС региона в настоящее время увеличились заправки соляркой транзитного транспорта, - рассказали в ведомстве.

Проблемы с соляркой в Волгограде эксперты связывают с перебоями в соседних регионах. При этом из-за повышенного спроса отгрузку дизельного топлива с Волгоградской нефтебазы увеличили на 30%.

- Привлечены дополнительные бензовозы. Ожидается стабилизация ситуации в ближайшее время, что касается бензинов всех марок, то все заправки сети им обеспечены, - пояснили в ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт».

Напомним, перебои с бензином в Волгограде и области начались еще летом. Тогда это объясняли ремонтом Астраханского газоперерабатывающего комплекса. Автомобилистам приходилось помотаться по городу в поисках места для заправки и постоять в очереди на АЗС, где топливо было в наличии.