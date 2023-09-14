В Волгоградской области подорожали все марки бензина

Цены на бензин снова внезапно выросли Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгоградской области вновь подорожал бензин, впрочем, как и в других регионах южного федерального округа. Об этом говорят цифры Росстата.

Таким образом, с 4 по 10 сентября стоимость бензина за один литр в среднем поднялась на 57 копеек и сейчас стоит 55.14 рублей. Чуть меньше поднялось в цене топливо АИ-92 – всего +45 копеек за неделю и цена составляет 51.08 рублей\литр.

АИ-95 теперь обойдется в 57.01 рублей за литр, а это +74 копеек за неделю. На 48 копеек дорожек стал бензин АИ-98 – теперь он стоит 65.58 рублей за литр – это плюс 43 копеек за неделю.

Внезапно подорожало и стабильное дизельное топливо на 79 копеек и теперь обойдутся водителям в 60.73 рублей за литр.

Однако, по данным на 14 сентября, цены на бензин в Волгограде остаются самыми дешевыми по ЮФО. Лидерами по повышению цен на бензин стала Адыгея, Калмыкия и Крым. А вот дешевле волгоградских цен специалисты обнаружили только в Ростовской области и, внезапно, в городе Севастополе.