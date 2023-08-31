Суд отклонил иск волгоградца, купившего в ЦУМе люксовые вещи в 846 раз дешевле

Волгоградцу не удалось доказать свою правоту в суде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 31 августа, Дзержинский районный суд Волгограда развеял надежды Станислава Анохина, мечтавшего купить брендовые вещи на сайте ЦУМа в 846 раз дешевле, чем они стоили в реальности. Волгоградец настаивал, что пробрел 19 люксовых товаров за 2 787 рублей вполне законно, однако после долгих разбирательств все же проиграл.

Волгоградец просил суд возложить на ЦУМ обязанность заключить с ним договор купли-продажи и взыскать с ответчика компенсацию морального вреда. Торговый дом, в свою очередь, - признать договор купли-продажи недействительным.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, исковые требования Анохина и встречный иск оставлены без удовлетворения.

- Суд отказал в удовлетворении требований, - пояснил истец Станислав Анохин. - В удовлетворении требований отказали обеим сторонам. В полном тексте решения будут указаны мотивы. Ознакомлюсь с этим документом, а потом, возможно, буду обжаловать.

Несмотря на то, что ранее Верховный суд поддержал волгоградца, волгоградский служитель Фемиды посчитал сделку несправедливой.

«Суд решил: исковые требования Анохина Станислава Николаевича к АО "Торговый дом ЦУМ" о защите прав потребителя оставить без удовлетворения», - цитирует сайт KP.RU речь судьи Елены Говорухиной.

Напомним, в июле 2021 года Станислав Анохин зашел на сайт ЦУМа и был настолько удивлен ценам, что решил отовариться. Брендовые вещи продавали практически даром - от 19 до 129 рублей. Корзина из 19 вещей обошлась ему менее чем в три тысячи рублей. В то время как реальная цена этих товаров превышала порядка 2 миллионов.

Волгоградец с юридическим образованием надеялся, что магазин оправит вещи, однако сотрудники поспешили объясниться: виной «невиданных акций» стал технический сбой. Покупатель был уверен, что выиграет суды, ведь закон был на его стороне.

В итоге при первом рассмотрении Дзержинский районный суд, областной суд, Четвертый кассационный суд общей юрисдикции поддержали продавца, а вот Верховный суд РФ встал на защиту покупателя. Дело решили пересмотреть. Пока итог этого спора неясен - скорее всего, Анохин попытается доказать свою правоту.

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