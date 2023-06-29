Россиянин купил целый гардероб брендовых вещей в 800 раз дешевле: за обновки из ЦУМа он заплатил 2787 рублей

Ни Gucci, ни Dior в корзине не было, но покупка за две тысячи потянула на два миллиона. Фото: Иван МАКЕЕВ

Два года назад юристу из Волгограда Станиславу Анохину случайно удалось купить кучу брендовых вещей в московском ЦУМе за сущие копейки. Целый гардероб из 19 предметов от Hugo и прочих марок обошелся ему в 846 раз дешевле – 2787 рублей. Но в итоге мужчина остался без ботинок и штанов. Магазин сослался на технический сбой и отказался прислать заказ. Элитному бутику не помог даже Верховный суд. Он поддержал покупателя. «КП-Волгоград» узнала, что же было в корзине.

- Я уже и не помню даже, что тогда заказал, - признался корреспонденту сайта volgograd.kp.ru Станислав Анохин. – Это были обычные мужские вещи – какие-то футболки, рубашки, ботинки. Из брендов точно был Hugo, что-то не самого высокого ценового сегмента. Там не было чего-то люксового - ни Gucci, ни Dior, ни Louis Vuitton.

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Каждая из 19 вещей, которые он заказал в одном самых дорогих столичных магазинов, обошлась волгоградцу от 19 до 129 рублей. Конечно, обрадовался такой удаче, говорит Станислав:

- Акции же бывают во всех магазинах. Они действительно существуют. Я даже не сомневался.

Вскоре на телефон и почту пришло подтверждение заказа, с карты списали 2787 рублей. Но… выгулять обновки мужчине не удалось. Следом прилетело уведомление о невозможности доставки. А в ответ на претензию ЦУМ предложил доплатить до фактической цены оставшихся в наличии одежды и обуви. Из-за технического сбоя на сайте 21 июля 2021 года стоимость вещей оказалась в 846 раз ниже реальных 2,35 миллиона рублей.

Сейчас на сайте одежда одного из брендов, которые вспомнил Станислав, стоит таких денег. Скрин сайта интернет-магазина ЦУМ

Признайтесь, с кем такого не бывало, когда выгодные покупки по акциям так и не пришли из-за отмены заказа? Этим нередко грешат известные маркетплейсы. Но так как покупателем оказался адвокат, он пошел в суд. ЦУМ предъявил встречный иск с требованием признать договор купли-продажи недействительным. Процесс затянулся на два года. В итоге только Верховный суд РФ поддержал покупателя.

- Фиксация цены происходит в момент заключения договора между покупателем и интернет-магазином, который определяется моментом оформления заказа с присвоением ему номера <…>. Изменить цену, объявленную в момент оформления заказа, продавец в одностороннем порядке не вправе, - говорится в определении ВС РФ.

ИГРАЙТЕ ПО ПРАВИЛАМ

До финала еще далеко. Дело заново рассмотрят в Дзержинском районном суде Волгограда, скорее всего, будут и кассационные инстанции.

- Так как я адвокат, для меня это дело принципа: показать, что нарушать закон не стоит, - подчеркивает волгоградский адвокат Станислав Анохин. - Есть правила игры, ведения бизнеса в нашей стране. Они разработаны, утверждены и никто не должен их нарушать вне зависимости от именитости. Есть закон о защите прав потребителей и его нужно соблюдать всем участникам отношений.

Вещей, которые заказал Станислав, в наличии больше нет. Так что их ЦУМ уже точно не пришлет.

- Изначально были требования такие. В процессе их можно изменить, все зависит и от позиции магазина. Есть множество вариантов конечного разрешения спора, - отмечает юрист.

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