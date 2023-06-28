Сбой на сайте: Верховный суд поддержал волгоградца, который случайно купил одежду в московском ЦУМе в 846 раз дешевле

Мужчине пока не удалось порадоваться покупке. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Жителю Волгограда Станиславу Анохину случайно удалось купить 19 дорогих брендовых вещей на сайте московского ЦУМа практически даром - за 2787 рублей. Магазин отказался прислать покупки и сослался на технический сбой. Однако Верховный суд РФ поддержал покупателя, так как ошибка в подобных случаях трактуется в пользу клиента.

ЭЛИТНАЯ ОДЕЖДА ПО 100 РУБЛЕЙ…

Все началось с того, что в июле 2021 года волгоградец зашел в мобильное приложение столичного ЦУМа и обнаружил на сайте одного из самых дорогих магазинов одежду по очень привлекательным ценам. Мужчина порадовался акции, не растерялся и положил в корзину 19 товаров. Каждая модель обошлась в копейки – от 19 до 129 рублей. Общая сумма покупки 2787 рублей – почти даром. Но порадоваться ей не удалось.

Магазин прислал подтверждение заказа на телефон и электронную почту, деньги с карты списали. Товар же не прислали. Вместо одежды пришло уведомление о невозможности доставки. Претензию продавец отклонил и предложил доплатить до фактической стоимости товара. Вот только покупателем оказался юрист, он посчитал себя обманутым.

…НА ДЕЛЕ ОКАЗАЛАСЬ В 846 РАЗ ДОРОЖЕ

Станислав подал в суд. Торговый дом ЦУМ предъявил встречный иск с требованием признать договор купли-продажи недействительным. В магазине аргументировали позицию тем, что на сайте был технический сбой и фактически вещи стоят в 846 раз дороже – больше 2 миллионов рублей. Дзержинский районный суд Волгограда, затем областной суд и Четвертый кассационный суд общей юрисдикции встали на сторону продавца, решив, что он «не заключил бы данный договор на столь невыгодных для себя условиях». Но Верховный суд РФ поддержал покупателя, так как сделка прошла по закону.

- Фиксация цены происходит в момент заключения договора между покупателем и интернет-магазином, который определяется моментом оформления заказа с присвоением ему номера <…>. Изменить цену, объявленную в момент оформления заказа, продавец в одностороннем порядке не вправе, - говорится в определении ВС РФ.

Причины и характер технического сбоя, доказательство недобросовестности сторон тоже имеют значение. К тому же сделка под влиянием заблуждения «может быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения». Но суд все эти моменты не учел. Решение трех инстанций отменили, дело снова отправили на рассмотрение в Волгоград.