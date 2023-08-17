На волгоградских заправках цены растут без тормозов

Бензин становится все дороже и дороже Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Волгоградские автомобилисты не прекращают возмущаться, цены на бензин не тормозят и продолжают расти. Очередная неделя принесла новое подорожание. С 8 по 14 августа выросла стоимость бензина и дизельного топлива.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата, бензин марки АИ-92 превысил отметку в 50 рублей. За неделю он стал дороже на 25 копеек, литр в среднем стоит 50,18 рубля. Бензин АИ-95 подорожал на 25 копеек до средней цены 55,72 рубля за литр. На 49 копеек увеличилась стоимость бензина марки АИ-98 – до 62,31 рубля за литр.

Дизельное топливо за 7 дней выросло в цене на 20 копеек, в среднем за литр автомобилисты платят 57,2 рубля.