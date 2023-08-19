На АЗС в Волгоградской области исчез бензин

В Волгоградской области образовался дефицит бензина Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгоградской области автомобилисты на некоторых заправках не могут пополнить баки своих машин. Водители столкнулись с отсутствием бензина разных марок, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на волгоградцев.

На проблему с отсутствием бензина АИ-92, АИ-95, АИ-98 жалуются жители Котельниково, Михайловки, Новоаннинского. На некоторых АЗС нет топлива отдельных марок, на других нельзя заправиться любым бензином. «Бензина нет 92, только 95, и то по очереди», «За такую цену, проблем с доставками быть не должно» - пишут жители районов области в социальных сетях.

В Волгограде дефицита топлива нет, однако все же встречаются АЗС, на которых невозможно пополнить бак автомобиля.

В соседней Калмыкии также столкнулись с проблемой отсутствия топлива. Местные власти отметили, что принимаются меры для урегулирования ситуации. Чиновники Волгоградской также отреагировали на дефицит бензина в ряде районов. Все дело в ремонте Астраханского газоперерабатывающего комплекса.

- В связи с ремонтом Астраханского газоперерабатывающего комплекса в регионе происходит перераспределение поставок бензина на АЗС. Для урегулирования ситуации, облпромторг и ТЭК тесно взаимодействует со всеми поставщиками бензинового топлива в регионе. Как заявили представители ООО «Лукойл-Юг Нефтепродукт», что касается АЗС «ЛУКОЙЛ», то их снабжение в регионе осуществляется с Волгоградской нефтебазы, которую обеспечивает топливом Волгоградский НПЗ. Завод и нефтебаза работают в штатном режиме, в настоящее время принимаются меры по увеличению количества бензовозов для покрытия всех потребностей, - сообщили в облпромторге и ТЭК.

Между тем, в Волгоградской области цены на бензин растут второй месяц. Так цена топлива марки АИ-92 уже перевалила за 50 рублей за литр.