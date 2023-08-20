В Волгограде судят принявших за закладчика и избивших школьника полицейских

Школьника дважды по ошибке задерживали и избивали. Фото предоставлено героями публикации.

Двух полицейских, избивших 14-летнего школьника в Краснооктябрьском районе Волгограда в августе прошлого года, будут судить. Стражи порядка приняли юношу за закладчика наркотиков и нанесли ему побои. Мама Нина Костяева переживала, что не сможет добиться правосудия, но благодаря резонансу нападавшие оказались на скамье подсудимых.

- Суд состоится 30 сентября, это будет пробное заседание. О том, что я думаю на этот счет, поделюсь в день суда, - сообщила сайту volgograd.kp.ru Нина Костяева.

Волгоградка рассказала, что одному из фигурантов уголовного дела недавно избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, эта история произошла поселке Селезневка Тракторозаводского района. Школьник шел к другу, когда рядом с ним остановилась машина. Двое в гражданском потребовали остановиться, но испуганный подросток попытался убежать. Его поймали и избили. Пришлось даже делать операцию.

Как выяснилось, нападавшими были полицейские, которые перепутали несовершеннолетнего с закладчиком наркотиков. В ноябре того же года школьника снова по ошибке в грубой форме задержали сотрудники правоохранительные органы. Как выяснилось, его, как и в прошлый раз, приняли за другого человека. У подростка диагностировали закрытую травму органов, ушиб мягких тканей. По этому делу также идет разбирательство.

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