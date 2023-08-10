Покупатель должен подтвердить оплату: в Волгограде суд снова рассматривает дело о покупке брендовых вещей в ЦУМе в 846 раз дешевле

Ни Gucci, ни Dior в корзине не было, но покупка за две тысячи потянула на два миллиона. Фото: Иван МАКЕЕВ

Два года назад адвокату из Волгограда Станиславу Анохину случайно удалось купить 19 дорогих брендовых вещей на сайте московского ЦУМа за бесценок. Вместо 2,35 миллиона он заплатил в 846 раз меньше - 2787 рублей. Магазин отказался прислать покупки и сослался на технический сбой. Верховный суд РФ поддержал покупателя и вернул дело в Дзержинский районный суд. Сегодня, 10 августа, он приступил к рассмотрению иска к ОАО «ТД ЦУМ» о защите прав потребителя и встречного заявления о признании договора купли-продажи недействительным, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

На первом судебном заседании представитель ЦУМа потребовал провести судебную оценочную экспертизу, но ему в удовлетворении ходатайства отказали. А вот с необходимостью истребования доказательств, подтверждающих оплату товаров, судья согласился. Так что теперь волгоградец должен показать банковскую выписку о перечислении 2787 рублей на счет магазина.

Напомним, каждая из 19 вещей мужского гардероба, которые волгоградец заказал в одном самых дорогих столичных магазинов, обошлась ему от 19 до 129 рублей. Покупатель обрадовался такой солидной скидке, но так и остался без штанов. Поэтому, когда магазин не прислал покупки и не удовлетворил претензию, пошел в суд. Благо юрист законы знает. Его требование - заключить договор купли-продажи и взыскать с магазина компенсацию морального вреда.

Тяжба длится уже два года и скоро не закончится. Следующее судебное заседание пройдет 31 августа 2023 года в 14 часов.

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