ЗОЖ с передышками: бег в жару может закончиться тепловым ударом, инфарктом и инсультом

Пробежка в жару может стать непосильной нагрузкой. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Август в Волгограде по традиции самый жаркий месяц. Сейчас наш регион входит в топ-10 мест страны с самыми экстремальными температурами. Зной никуда не денется, но температура к середине недели все же снизится на пару-тройку градусов. Врачи советуют выполнять простые правила, которые помогут пережить адскую жару в Волгограде и не заработать инфаркт или инсульт.

Медики советуют не покидать в зной без лишней надобности прохладные помещения, не забывать про головной убор и пить как можно больше воды. Иначе можно заработать не только солнечный удар, но и спровоцировать обострение хронических заболеваний. Жара дает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, подчеркивают в облздраве. В такие дни возрастает число сердечных сокращений, гипертонических кризов, нарушений ритма сердца, чаще случаются инфаркты, инсульты и артериальные тромбозы.

- «Убивают» сердце и сосуды человека потребление большого количества поваренной соли и жирной пищи, избыточная масса тела, гиподинамия и курение, - подчеркивает победитель Всероссийского конкурса врачей, лучший кардиолог Волгоградской области 2023 года, руководитель регионального сосудистого центра для лечения больных с острым коронарным синдромом ГКБ СМП №25 Яков Тивон.

Так что ЗОЖ – это одно из правил жарких дней. Но все же спортом в +40 лучше не увлекаться.

- Спорт может приносить как пользу, так и вред. Для здорового человека регулярные физические нагрузки оказывают положительное влияние на сердце и сосуды. В то же время если, например, бегать по нашей волгоградской набережной при 40-градусной жаре, то это приведет к перегрузке сердечно-сосудистой системы. Это может закончиться не только солнечным или тепловым ударом, но и куда более опасными последствиями: инфарктом, инсультом, - предупреждает врач.

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