Жара и засуха: какая будет погода в Волгоградской области в августе 2023 года

Первая половина августа будет очень знойной. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Жаркий и засушливый август в 2023 году ждет жителей Волгоградской области. Осадков будет мало, а вот температура будет держаться в районе сорока градусов. К каким капризам погоды готовиться волгоградцам сайту volgograd.kp.ru рассказали синоптики Волгоградского ЦГМС.

- Осадки будут ниже нормы, ожидается дефицит. По температуре - первая декада выше нормы, а вторая и третья - близко к норме, - уточнила синоптик Светлана Вострикова. - Нормой для последнего летнего месяца считается среднемесячная температура 22,3 градуса.

Первые полторы недели августа будут очень жаркими. Как, впрочем, всегда. Если первые два месяца были комфортными и периодически даже прохладными, то под конец лета волгоградцы вспомнят, что такое сорокаградусное пекло, когда на асфальте можно жарить яичницу.

- Будет ровный температурный фон в районе 33-38 градусов. Вторая и третья декада будут в пределах нормы, - уточнила синоптик.

Осадки ожидаются локальные. То есть в одном районе могут пройти ливни, а в остальной части региона стоять засушливая погода. К тому же, летом в Волгоградской области не бывает затяжных дождей. В целом август будет обычным - знойным и солнечным, располагающим к отдыху на природе и на пляже.

ПОГОДА 1-3 АВГУСТА

1 августа в регионе ночью будет ночью +16...+21º, при прояснении +11...+16º, днем +28...+33º, местами +33...+36º. Северо-восточный ветер с порывами до 4-9 м/с

2 августа ночью +19...+24º, при прояснении +15...+19º, днем +30...+35º, местами +35...+38º. Местами пройдут грозы, порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

3 августа ночью +18...+23º, при прояснении +15...+18º, днем +30...+35º, местами +35...+38º. Тоже вероятны осадки, но с отдельных районах. При грозах порывы будут до 20 м/с.