Температура в Волгограде поднялась выше +50 градусов

На уличных термометрах +50 градусов.
Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
В Волгограде уже который день стоит невыносимая жара. В тени термометры показывают 36-38 градусов, на солнце – за +50. От брусчатки на тротуаре и асфальта на дороге пышет жаром. Жизнь при таких экстремальных температурах даже для привычных к зною волгоградцев превратилась в борьбу за выживание. «КП-Волгоград» узнала, как горожане спасаются от жары, особенно те, кто вынужден работать в пекло на улице.
УЛИЦЫ ПУСТЫННЫ
Во дворе, где делают дороги, рядом с кучей щебня одиноко стоит асфальтовый каток. Дорожников после полудня не видно. Работать они начинают с утра пораньше.
- Мы бы и на рассвете начинали, - смеется укладчик асфальта. - Но здесь жилые дома, люди спят. Так что стараемся спозаранку не шуметь. А так, работенка у нас – огонь! В прямом смысле.
Основные магистрали тоже ремонтируют в ночи. И транспорта меньше, и прохладней.
Дорожники днем отдыхают.
Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
На улице безлюдно. Только на лавочках под деревьями несколько человек собираются с духом, чтобы перебежками от тени к тени достичь намеченной цели.
На уличном рынке в самое пекло покупателей практически нет. Продавцы прячутся в тенечке. Даже на сильном ветру в воздухе стоит явный запах пота. Оживленная торговля только у киоска с квасом. В тесной и душной будке продавец старается не сидеть, прячется под зонтом на соседней точке. Тут и тень, и ветерок. Но изнывающие от жары волгоградцы толком ей охладиться не дают. Один за другим подходят за живительной влагой. У всех один вопрос: сколько еще эта жара продлится.
Точка с квасом - самое оживленное место.
Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Пожилой мужчина, прячась под деревом, снимает кепку и щедро поливает водой из бутылки лицо, шею, голову.
- В поликлинику ходил, чуть не изжарился. Вот только водичка и спасает,- поясняет Павел Андреевич. – Так-то по делам, в магазин, на рынок стараемся с супругой до девяти утра сходить, гуляем уже когда стемнеет вечером. Но иногда приходится и по солнцепеку. Главное – панама, вода и тень. А так мы люди привычные.
Пенсионер признается, что и дома обходится без кондиционера.
- Все окна открыты. Пока ветерок на улице – жить можно. Ванная полная холодной воды стоит, дверь открыта – прохлада идет и воздух не такой сухой. Да и мы периодически заныриваем на минутку. Если ночью штиль и духота, то простынку намочишь, укроешься. Главное, успеть заснуть, пока она не высохла.
В ТРАНСПОРТЕ ПАРИЛКА
Идем дальше. На остановке под солнцем ни души. То, что ожидающих транспорт довольно много, становится ясно, лишь когда подходит троллейбус. До этого все прятались, кто в тени столба, кто жался к дому. В «девятке» душно и жарко, как в раскаленной печке. Уличный зной с ветерком уже вспоминается как прохлада. Пассажиры возмущаются. Кондуктор с изможденным видом выдает билеты вновь вошедшим.
- Как же вы работаете в такую жару?
- Ох, у меня на эту жару уже ни слов, ни сил. Невыносимо, - женщина с трудом выдавливает из себя улыбку.
- А сколько же у вас смена длится?
- 12 часов, - вздыхает кондуктор.
После пассажиры уже не возмущаются. Они-то выйдут через несколько остановок, а кондуктор в раскаленном «рогатом» будет кататься еще несколько часов.
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