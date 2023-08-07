Температура в Волгограде поднялась выше +50 градусов

На уличных термометрах +50 градусов. Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

В Волгограде уже который день стоит невыносимая жара. В тени термометры показывают 36-38 градусов, на солнце – за +50. От брусчатки на тротуаре и асфальта на дороге пышет жаром. Жизнь при таких экстремальных температурах даже для привычных к зною волгоградцев превратилась в борьбу за выживание. «КП-Волгоград» узнала, как горожане спасаются от жары, особенно те, кто вынужден работать в пекло на улице.

УЛИЦЫ ПУСТЫННЫ

Во дворе, где делают дороги, рядом с кучей щебня одиноко стоит асфальтовый каток. Дорожников после полудня не видно. Работать они начинают с утра пораньше.

- Мы бы и на рассвете начинали, - смеется укладчик асфальта. - Но здесь жилые дома, люди спят. Так что стараемся спозаранку не шуметь. А так, работенка у нас – огонь! В прямом смысле.

Основные магистрали тоже ремонтируют в ночи. И транспорта меньше, и прохладней.

Дорожники днем отдыхают. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На улице безлюдно. Только на лавочках под деревьями несколько человек собираются с духом, чтобы перебежками от тени к тени достичь намеченной цели.

На уличном рынке в самое пекло покупателей практически нет. Продавцы прячутся в тенечке. Даже на сильном ветру в воздухе стоит явный запах пота. Оживленная торговля только у киоска с квасом. В тесной и душной будке продавец старается не сидеть, прячется под зонтом на соседней точке. Тут и тень, и ветерок. Но изнывающие от жары волгоградцы толком ей охладиться не дают. Один за другим подходят за живительной влагой. У всех один вопрос: сколько еще эта жара продлится.

Точка с квасом - самое оживленное место. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Пожилой мужчина, прячась под деревом, снимает кепку и щедро поливает водой из бутылки лицо, шею, голову.

- В поликлинику ходил, чуть не изжарился. Вот только водичка и спасает,- поясняет Павел Андреевич. – Так-то по делам, в магазин, на рынок стараемся с супругой до девяти утра сходить, гуляем уже когда стемнеет вечером. Но иногда приходится и по солнцепеку. Главное – панама, вода и тень. А так мы люди привычные.

Пенсионер признается, что и дома обходится без кондиционера.

- Все окна открыты. Пока ветерок на улице – жить можно. Ванная полная холодной воды стоит, дверь открыта – прохлада идет и воздух не такой сухой. Да и мы периодически заныриваем на минутку. Если ночью штиль и духота, то простынку намочишь, укроешься. Главное, успеть заснуть, пока она не высохла.

В ТРАНСПОРТЕ ПАРИЛКА

Идем дальше. На остановке под солнцем ни души. То, что ожидающих транспорт довольно много, становится ясно, лишь когда подходит троллейбус. До этого все прятались, кто в тени столба, кто жался к дому. В «девятке» душно и жарко, как в раскаленной печке. Уличный зной с ветерком уже вспоминается как прохлада. Пассажиры возмущаются. Кондуктор с изможденным видом выдает билеты вновь вошедшим.

- Как же вы работаете в такую жару?

- Ох, у меня на эту жару уже ни слов, ни сил. Невыносимо, - женщина с трудом выдавливает из себя улыбку.

- А сколько же у вас смена длится?

- 12 часов, - вздыхает кондуктор.

После пассажиры уже не возмущаются. Они-то выйдут через несколько остановок, а кондуктор в раскаленном «рогатом» будет кататься еще несколько часов.

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