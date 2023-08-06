Без спроса ушел купаться с другом: под Волгоградом школьник погиб в детском лагере

Мальчик утонул в реке, его тело нашли спустя 2 дня Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгоградской области произошла трагедия в детском лагере имени Юрия Гагарина. В учреждении, которое находится в Камышинском районе, погиб 14-летний подросток. Он утонул в реке.

Происшествие случилось еще 4 августа, двое суток шли поиски погибшего мальчика. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области, подростком вместе с другом самовольно ушли из детского лагеря в селе Умет на реку Иловля. Школьники купались на диком пляже. В какой-то момент 14-летний ребенок нырнул в воду и обратно не выбрался.

Поиски завершились 6 августа. Мальчика нашли мертвым под водой.

- Телесных повреждений нет, признаков криминального характера смерти не установлено, - отметили в следкоме.

Следователи организовали проверку по факту гибели школьника. По ее результатам будет дана оценка сотрудникам детского лагеря.

Напомним, в Волгоградской области участились случаи трагедии с детьми на воде. 1 августа в поселке Светлый Яр утонули отец с сыном и пытавшийся их спасти очевидец, тело 8-летнего ребенка до сих пор не нашли. В тот же день в хуторе Белужино-Колдаиров Иловлинского района в воде погиб 15-летний подросток, который не умел плавать.