Блогерка из Самары публично извинилась за видео с грудью Родины-матери

Большинство пользователей посчитали видео с главной волгоградской святыней оскорбительным. Фото: Игорь БУГАЕВ

Совсем не такого эффекта ожидала 23-летняя Алена Агафонова из Самары, публикуя в своем блоге видео с посещения Мамаева кургана. Конечно, ежедневно главную волгоградскую достопримечательность снимают сотни туристов, но не каждому приходит в голову поглумиться над памятниками. 23 июля на страничке девушки появился пост с извинениями за свой поступок. Но поздно. В Волгограде на нее уже успели возбудить уголовное дело.

Дело в том, что совсем недавно путешественницу занесло в Волгоград. Конечно, как и все туристы, девушка отправилась на Мамаев курган. Но не с букетом гвоздик, а с целью снять хайповое видео. Агафонова носилась в шортах по дорожкам, падала, задирая ноги, на братскую могилу, щупала за грудь Родину-мать. Этим роликом она поделилась с подписчиками, и не все оценили ее креатив. В телеграм-каналах видео возымело противоположный эффект: на девушку посыпались обвинения в осквернении места захоронения солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. После публикаций в СМИ полиция возбудила на блогерку уголовное дело, назвав ее действия циничными и безнравственными. Разбирательство взяла на свой контроль прокуратура.

- Я не хотела надругаться на Родиной-матерью и бойцами ВОВ, - написала девушка на своей страничке, вспомнив, почему-то так поздно, своих воевавших на фронте предков. Агафонова уверяет, что ее извинения искренние и глубочайшие. На будущее она пообещала быть более внимательной к тому, что публикует.

Девушка извинилась на своей страничке, но после возбужедния дела.

«Я очень надеюсь, что вас за это хоть как-то накажут. Когда еще приедете к нам в Волгоград, дайте знать. Мы подготовимся и расскажем историю города. Стыд и срам танцевать на могиле тех, кто отдал свою жизнь, чтобы такие как вы радовались, танцевали, путешествовали», комментируют пост с извинениями волгоградцы. Многие нашли страничку девушки, чтобы лично высказать ей все, что думают о ее «творчестве».