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НовостиПроисшествия23 июля 2023 14:51

Волгоградская полиция возбудила уголовное дело на «потрогавшую» грудь Родины-матери блогершу

Прокуратура взяла на контроль ход расследования дела
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Скульптура Родина-мать в Волгограде.

Скульптура Родина-мать в Волгограде.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выходка 23-летней блогерши из Самары Алены Агофоновой обернулась уголовным разбирательством. 23 июля полиция Центрального района Волгограда возбудила дело по статье «Осквернение мест захоронения» после того, как туристка «потрогала» грудь Родины-матери и выложила это странное видео в запрещенной в РФ соцсети. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, предварительное расследование дела взято на контроль.

- Подозреваемая, находясь на месте захоронения на территории на Мамаевом кургане, совершила циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия, видеозапись которых впоследствии разместила в сети, - прокомментировали в прокуратуре региона.

Надзорное ведомство проследит за уголовным разбирательством. Напомним, на появившийся в соцсетях пост пользователи отреагировали бурно, возмутившись такому поступку. Многие ждут, что девушка публично принесет извинения.