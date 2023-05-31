Аномальной жары не ждите: какой будет погода в июне 2023 года в Волгограде и области

Жара в Волгоград придет в середине июня. Фото: Иван ВИСЛОВ

Аномальная жара в Волгоградскую область в июне 2023 года не нагрянет. В начале лета вслед за холодным фронтом регион накроют дожди, грозы и штормовой ветер. Будет прохладно, особенно по ночам, а 30-градусная жара придет в Волгоград только в середине месяца. Какая будет погода в июне 2023 в Волгограде, сайту volgograd.kp.ru рассказала начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.

- Аномальной жары в ближайшее время не будет. По предварительным прогнозам Гидрометцентра России, июнь в Волгоградской области по температуре ожидается около нормы со среднемесячной температурой +21 градус, количество осадков - также около нормы - 41 миллиметр. Ближайшие две недели сохранится неустойчивая погода, связано это с активной циклонической деятельностью в южных регионах России, включая Волгоградскую область, – рассказала Наталья Алатырцева.

В начале июня в Волгоградской области пройдут дожди с грозами, шквалистый ветер будет рвать провода и ломать деревья. При этом в Волгограде в ближайшие три дня будет сухо, на термометрах днем увидим до 26-29 градусов тепла. 4 июня 2023 года регион накроет очередная волна похолодания. Такая погода будет царить все начало лета, по предварительным прогнозам, с 10 июня в регионе снова будет дождливо.

- И только в середине месяца, начиная с 12-13 июня, волгоградцы дождутся повышения температуры и 30-градусной жары, – отмечают метеорологи.

Так что в первой половине июня волгоградцам пригодятся зонтики для защиты от дождя, а не от солнца. По вечерам понадобится теплая одежда. Защитит она и от укусов вездесущей мошки, пик нашествия которой придется на эти дни.

Кстати, 40-градусной жары в июне в Волгограде за последние 60 лет не было. Однако температура плюс 37-39 градусов в тени целую неделю держалась в 1998, 2007 и 2012 годах. Температурный минимум - 5 градусов выше нуля - метеорологи зафиксировали ночью в конце июня 1983 года.