Холодный фронт принесет в Волгоградскую область в начале июня дожди, грозы и шквалистый ветер

В Волгоградской области в ближайшие дни будет дождливо и ветрено. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Холодный атмосферный фронт накроет Волгоградскую область в начале июня 2023 года, сейчас он уже захватывает западные территории региона. Так что в первые дни лета в Волгограде и области ожидаются дожди, грозы и шквалистый ветер, сообщила сайту volgograd.kp.ru начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.

- Ночью и днем 1 июня 2023 года регион будет находиться под влиянием холодного атмосферного фронта. Ожидаются дожди с грозами и шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду. Ночью будет 13-18 градусов выше нуля, при прояснениях 8-13. Днем воздух прогреется до плюс 20-25 градусов, и только в восточных районах будет жара до 25-30, – рассказала Наталья Алатырцева.

2 июня 2023 года осадки с грозами в Волгоградской области прогнозируют только ночью, днем обойдется почти без дождей и будет небольшое повышение температуры до 24 - 29 градусов. Суббота, 3 июня, также пройдет без существенных осадков, температура по области – плюс 26-31. В Волгограде в ближайшие три дня будет сухо, на термометрах днем увидим до 26-29 градусов тепла.

- 4 июня 2023 года Волгоградскую область накроет очередной холодный фронт, который принесет дожди с грозами, усиление ветра и небольшое понижение температуры. Днем по региону будет 18-23 градуса выше нуля, ночью - от 8 до 13 градусов, – предупреждают метеорологи.

Так что в ближайшие дни волгоградцам пригодятся зонтики, а 30-градусная жара придет в Волгоград не раньше середины месяца.

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