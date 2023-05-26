Волгоградцам следует запастись москитными сетками, ванилином и терпением Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде начинается сезон мошки-2023. Волгоградцы уже стали замечать первых летающих тварей и с тревогой интересуются – как скоро наступит пик атаки назойливой мошкары и когда закончится этот ежегодный кошмар наяву? Все эти вопросы «КП-Волгоград» адресовал главному ихтиологу филиала Нижневолжского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Сергею Яковлеву.

По словам специалиста, не смотря на появление первых летающих тварей, назвать это началом сезона мошкары пока нельзя. Начало периода активности должно прийтись как раз на первые июньские дни.

- Сезон активности мошкары начинается, когда сходит паводок, - отметил Сергей Яковлев. - Как видите, вода сошла, ерики освободились, течение идет, а, значит, через 5-6 дней мошка активизируется, - отметил Сергей Яковлев.

О полчищах мошки-кровопийцы в Волгоградской области слагают легенды. От туч назойливых насекомых страдали даже гости и спортсмены Чемпионата Мира по футболу-2018. Какая ситуация с количеством летающих тварей будет в этом году – точно сказать трудно.

- Опять же все зависит от паводка. Если же вода разливается в огромных объемах, тогда ждет нашествие паразитов, - пояснил ихтиолог Сергей Яковлев. - Но нам в этом году повезло - паводок был небольшой чуть меньше среднего, соответственно, и объем паразитов будет чуть ниже среднего. Вмешаться могут лишь погодные условия: при засухе количество паразитов не будет расти, при дождливой погоде их наоборот будет гораздо меньше.

Жителям Волгоградской области придется запастись терпением. Избегать гнуса, прячась под слоем спрея с ванилином и под москитными сетками, придется примерно месяц.

– В среднем цикл активности мошкары длится 3 недели. Недели 3-4 придется потерпеть их присутствие, - резюмировал главный ихтиолог филиала Нижневолжского филиала ФГБУ «Главрыбвод».

Напомним, что спасаться от нашествия мошек можно различными методами. В ход идут ванилин, масло гвоздики, специальные средства и эфирные масла – свое средство от спасения можно найти на любой вкус.