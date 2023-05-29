В Волгоградской области пантера напала на 7-летнюю девочку

Пантера напала на школьницу под Волгоградом. Фото: Архив "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Городищенском районе Волгоградской области ребенок пострадал после нападения пантеры. В хуторе Вертячий на территории трогательного зоопарка животное оцарапало когтями 7-летнюю девочку. О происшествии сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

Выясняются все обстоятельства случившегося. Возможно, любознательная школьница слишком близко подошла к красивому хищнику. Только животное оказалось неприветливым и показало когти, поцарапав голову. Ребенка после нападения пантеры доставили в больницу. К счастью, рана не оказалась слишком серьезной. Школьнице не потребовалась госпитализация, она будет лечиться после царапин дома.

- После оказания медицинской помощи ребенок направлен на амбулаторное лечение, - прокомментировали в комитете здравоохранения Волгоградской области.

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