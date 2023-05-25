В Волгоградской области с укусами собак и кошек к медикам обратились 3,5 тысячи человек

После укуса животного необходимо срочно бежать в травмпункт Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгоградской области растет число жителей, которые были укушены дикими и домашними животными. С начала 2023 года к медикам с подозрением на бешенство обратились 3 467 человек с укусами или ослюнением собак, кошек и другой живности. Количество пострадавших выросло на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Управлении Роспотребнадзора.

- Случаев заболевания бешенством в 2022 году и за истекший период 2023 года среди населения области не зарегистрировано, - отметили в ведомстве.

Волгоградцев просят избегать контактов с бездомными кошками и собаками. При укусе, оцарапывании, ослюнении необходимо срочно промыть раны и все места, на которые могла попасть слюна животного, мыльным раствором в течение 15 минут, затем водопроводной водой и обработать раствором перекиси водорода. На края раны нужно нанести 5-процентным йодом. Как только все это сделано, нужно бежать в травмпункт. Своевременно оказанная антирабическая помощь предотвращает развитие бешенства.