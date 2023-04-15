Получил немалый заряд адреналина: на ТВ выйдет экстремальный выпуск тревел-шоу о Волгограде

Кадр с видео t.me/evgeny_krivtsov

В ближайшее воскресенье, 16 апреля, на «Первом канале» в эфир выйдет очередной выпуск программы «Жизнь своих». Эфир тревел-шоу будет целиком посвящен Волгограду. По словам авторов программы, волгоградский выпуск стал самым экстремальным.

В Волгограде ведущему Евгению Кривцову пришлось отбиваться от голодного пеликана. Птица хотела съесть микрофон. Также ведущий испытал на себе гонки по льду на буере, во время которых он перевернулся, проехался на скоростном трамвае, полетал на легкомоторном самолете. Кроме того, Евгений Кривцов взобрался на самый верх монумента «Родина-мать» на Мамаевом кургане.

- Получил немалый заряд адреналина, поднявшись на верхушку монумента «Родина-мать», - отмечается в анонсе программы.

Выпуск тревел-шоу «Жизнь своих» выйдет в эфир 16 апреля в 10.15.