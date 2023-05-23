Как не потерять аккаунт в соцсетях, защитить себя от мошенников и опасностей кибергорода

Не стать жертвой хакеров и мошенников помогут простые правила кибергигиены. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

За 12 лет своего существования Positive Hack Days впервые вышел в массы. Киберфестиваль прошел в Парке Горького и помимо треков для профессионалов информационной безопасности и бизнеса включал обширную программу для широкой аудитории. Посетителей кибергорода в интерактивной и игровой форме знакомили с новыми технологиями, учили избегать киберугроз, рассказывали о базовой кибергигиене.

- Мы решили выйти в Парк Горького, чтобы немного поделиться кулуарным миром ИБ, а пользователи, далекие от этой сферы, могли, как в щелочку, на него посмотреть, - отметил генеральный директор PT Денис Баранов.

Площадкой киберфеста стал Парк Горького. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как не стать жертвой хакеров и мошенников

Как сохранить деньги в онлайне и не потерять аккаунт в соцсетях, какие пароли не стоит использовать, чем рискует хозяин умного дома и что можно узнать о человеке из открытых источников, как обезопасить покупки на маркетплейсах и сервисах доставки, рассказывали на открытых площадках киберфестиваля. Среди экспертов шатра «Научпоп» были также этичные хакеры, представители популярных сервисов, блогеры и инфлюенсеры.

- Мы буквально окружены цифровыми технологиями и гаджетами. Когда мы используем пароли, мы очень часто пренебрегаем базовыми правилами кибергигиены. Есть реальный примеры, когда человек лишился квартиры – у него был простой пароль на Госуслугах. Когда мы в конфигурации «по умолчанию» используем устройства умного дома, машины, которые подключены к интернету, этот интернет вещей может стать целью бот-сетей, которые используют злоумышленники в своих целях, чтобы с их помощью атаковать организации, компании, государственные сервисы. Мы часто расстраиваемся, когда какие-либо привычные онлайн-сервисы не работают. С другой стороны, пренебрегая правилами цифровой кибергигиены, вы позволяете вас вовлекать в эти атаки, становитесь их косвенным участником, – отметил директор PT Expert Security Center Алексей Новиков.

Алексей Новиков. Фото: PHDays

Учить базовым правилам кибергигиены нужно с детства, считает эксперт, как и правилам дорожного движения.

6 простых шагов для защиты от киберугроз, мошенников и потери аккаунтов в соцсетях

1. Пароли должны быть сложными и разными для разных сервисов, как бы не было лень их запоминать.

- Учите стихи, советует эксперт. - «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром» – отличная строчка. Придумайте себе правило, что из такой строчки вы берете первые две буквы или вторую и третью. Первая буква – заглавная, меняйте букву о на ноль, а – на собачку, и вы получите хороший пароль. Есть средства, которые помогают генерировать пароли и потом их хранить.

2. Обязательно используйте многофакторную аутентификацию.

- Знания только логина и пароля недостаточно. Многие сервисы уже требуют, чтобы вы подтверждали их при помощи sms, push уведомлений, специального приложения.

3. Будьте внимательны на рабочем месте, за компьютером, с гаджетом. Смотрите, какие письма вы получаете, сообщения в мессенджере. Обращайте внимание на нестыковки, несовпадения.

- Злоумышленники часто используют различные мероприятия, события, дни рождения, акции, розыгрыши. Их главный посыл – заставить вас что-то сделать очень быстро: не думая перейти по ссылке, открыть документ и запустить вредоносное вложение. В результате можно потерять доступ к онлайн-банку, аккаунт в соцсетях, злоумышленники начнут занимать деньги у всех ваших знакомых или публиковать фото, которые бы вы не хотели показывать.

4. Используйте антивирусы.

5. Не скачивайте приложения из неофициальных источников.

6. Всегда устанавливайте обновления.

- Для этого остаточно поставить галочки - автоматически скачивать и устанавливать обновления. Это касается всего: обновлений телефонов, ноутбуков, умных устройств, роутера.

Ну и, конечно, не клейте листочек с паролем на видном месте и не оставляйте без присмотра телефон, к которому привязана двухфакторная аутентификация. Помните, причиной того, что мы попадаем на удочку мошенникам, зачастую является банальная лень.

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