Скорость развития «Госуслуг» замедлили для сохранения безопасности данных

Госуслуги получили новую концепцию развития. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы обеспечить безопасность и защиту данных, скорость развития портала «Госуслуг» пришлось замедлить. После пересмотра приоритетов на первый план вышла концепция максимальной надежности системы. Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев на международном форуме по практической безопасности Positive Hack Days 12, который проходит 19-20 мая 2023 года в московском Парке Горького.

- Уменьшили скорость и в целом мы поменяли концепцию. Раньше концепция у нас шла от клиента, чтобы у него под рукой были все данные, чтобы все было удобно, быстро, доступно, чтобы формы заявления заполнялись за один клик. Сейчас не нужна лишняя концентрация данных, – заявил Максут Шадаев, отвечая на вопрос участников пленарной дискуссии.

По словам министра, загружать на «Госуслуги» уже ничего не нужно, ведомства будут сами строить витрины данных. Процесс переформатирования будет длинным и системным, но это необходимо для обеспечения информационной безопасности.

- Инциденты, которые у нас были в России, показывают, что по-старому жить уже не получится никому, – подчеркнул глава Минцифры РФ.

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