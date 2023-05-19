VK отразили 6,5 млн кибератак в 2023 году

Эксперты обсудили угрозы информационной безопасности. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Количество кибератак на российские компании растет. С начала 2023 года сотрудники информационной безопасности VK отразили порядка 6,5 миллиона кибератак. При этом около 300 инцидентов могли привести к серьезным последствиям для инфраструктуры компании и клиентов. Об этом рассказал курирующий вопросы кибербезопасности вице-президент VK Алексей Волков на пленарной дискуссии киберфестиваля Positive Hack Days 12, который открылся 19 мая в московском Парке Горького.

Эксперт отметил, что чаще всего с момента проникновения в инфраструктуру компании до реализации инцидента происходит от четырех месяцев до полутора лет. Все это время хакер ищет лазейки и способы. При этом причиной большей части инцидентов становится «айтишный бардак», когда, например, не обновили имеющийся антивирус, не использовали двухфакторную идентификацию, удаленный доступ не был защищен. Каждый раз главный вопрос - почему не смогли это обнаружить раньше и предупредить. Тем не менее, специалисты по информационной безопасности должны держать руководство в курсе происходящего, брать на себя ответственность, а не замалчивать наличие критических инцидентов и проблем.

– Прежде чем что-то докладывать, я собираю соответствующую информацию с полным раскладом, что произошло, почему, что нужно сделать, чтобы этого избежать, не допустить распространения, что мы будем делать дальше, чтобы улучшить ситуацию кардинальным образом. Конечно, нужно честно, открыто докладывать руководству о происходящем. Это сложно, – подчеркнул Алексей Волков.

По мнению главы Минцифры Максута Шадаева, наша страна давно находится в состоянии кибервойны. - Если мы на войне, то рассказывать, что все хорошо - неправильно, эту войну так мы не выиграем. Нужно признавать, где мы недостаточны сильны, - заявил министр.

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Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев (подробности).