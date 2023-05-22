Заседание по делу депутата Волгоградской облдумы Осипова о побоях перенесли на 2 июня

Депутат настаивает на своей невиновности. Фото: Александр Осипов.

22 мая в Краснооктябрьском районном суде прошло заседание по делу в отношении депутата Волгоградской облдумы Александра Осипова, которого соседка по даче пару лет назад обвинила в побоях. Разбирательство решено перенести на 2 июня. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru народных избранник, адвокат ходатайствовал об отложении рассмотрения административного дела на 2 июня.

«Прошу ознакомить меня с материалами дела и предоставить время для правового анализа материалов дела и выработки позиции», - пояснил адвокат в своем ходатайстве. Также он просил суд учесть, что Осипов является действующим депутатом.

Напомним, Александра Осипов оказался участником неприятного конфликта с соседкой по даче. Ранее женщина в грубой форме запретила ему выгуливать собаку по улице, а затем обвинила в физическом насилии. При этом полиция и прокуратура не нашли ни единого доказательства подобных обвинений, в то время как саму женщину привлекли за оскорбление. Однако она продолжает настаивать на своем.

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