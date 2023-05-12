В Волгограде задержали депутата Александра Осипова

Депутату вручили повестку в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

12 мая в Краснослободске мировой суд рассмотрит дело, участником которого стал депутат Волгоградской областной думы Александр Осипов. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru народный избранник, накануне его остановили на посту ДПС и вручили повестку. Вызов на судебное заседание связан с давним конфликтом с соседями в СНТ. По словам Александра Осипова, он случился 2 октября 2021 года.

- Меня оговорила соседка по СНТ, которая со всеми скандалит. Она оскорбляла меня. Конфликт банальный. Она решила, что я не могу ходить мимо их дома со своей собакой. Хотя мы живем на одной улице, - рассказал народный избранник. - После того, как я обратился в прокуратуру с просьбой привлечь ее к ответственности, ее муж, который раньше работал в правоохранительных органах, организовал судебную экспертизу о якобы нанесенных мною побоях, - уточнил депутат облдумы.

Экспертизу провели по «горячим следам», однако она не подтвердила версию женщины. По словам депутата, впоследствии полиция вынесла три отказных материала.

Несмотря на то, что конфликт случился несколько лет назад, 11 мая Александра Осипова остановили на посту ДПС в Краснослободске и доставили в отделение полиции, чтобы вручить повестку.

- Вчера за мной осуществлялась незаконная слежка. Машину, в которой я ехал, остановили на посту ГАИ. Я не сопротивлялся. Указание было доставить меня в наручниках. Сотрудники Краснослободской полиции вели себя корректно и было видно, что мой привод в РОВД не доставляет им удовольствия, - рассказал депутат. – Поздно вечером вручили повестку на 10.00 утра сегодня. Будем разбивать эту клевету. Полагаю, что мне назначат штраф по административному делу.

В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области прокомментировали, что гражданину была вручена повестка о явке в мировой суд в связи с рассмотрением дела об административном правонарушении.