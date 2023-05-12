Депутат Волгоградской облдумы Александр Осипов после задержания рассказал о заседании суда

Депутат приехал в суд, чтобы доказать свою невиновность. Фото: Александр Осипов.

Утром 12 мая мировой суд Краснослободка Среднеахтубинского района разбирал обстоятельства конфликта между депутатом Волгоградской областной думы Александром Осиповым и его соседкой по даче. Та обвинила народного избранника в побоях.

Напомним, накануне Александра Осипова задержали на посту ГАИ, чтобы вручить повестку. По словам депутата, еще в 2021 году женщина и ее супруг, которые раньше работали в правоохранительных органах, в грубой форме запретили ему выгуливать собаку рядом с их домом.

Тогда Осипов подал заявление в полицию об оскорблениях. Сотрудники ОМВД России по Среднеахтубинскому району усмотрели в действиях женщины нарушение статьи 5.61 КоАП (оскорбление) и направили материалы в прокуратуру. В свою очередь соседка обвинила депутата в побоях, хотя впоследствии полиция по результатам экспертизы вынесла три отказных материала. Но женщина продолжает настаивать на своем.

В свою очередь депутат считает себя потерпевшей стороной в этом конфликте.

- Главное, что есть ответ из правоохранительных органов, что в ее действиях есть признаки состава преступления – оскорбление. Сегодня мы заявили ходатайство с просьбой отложить судебное заседание и истребовать из прокуратуры материалы проверки, которые 1 год 8 месяцев мне не могут предоставить. Они либо утеряны, либо похищены, - прокомментировал сайту volgograd.kp.ru Осипов.

Мировой судья удовлетворил ходатайство об ознакомлении с материалами дела и перенес заседание на 22 мая.

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