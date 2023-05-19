Должны нести ответственность за питомцев: в Волгоградской области предлагают ввести штрафы за плохое содержание домашних животных

Огромное число бездомных животных на улицах Волгограда - результат безответственности владельцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Волгоградские парламентарии предложили ввести ответственность для владельцев домашних животных за плохое к ним отношение. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облдумы, 18 мая это было озвучено на заседании комитета Южно-Российской Парламентской Ассоциации по аграрным вопросам и природопользованию.

- За несоблюдение требований к содержанию животных необходимо применять меры административного воздействия. Граждане должны нести ответственность за своих питомцев, - обозначили свою позицию парламентарии.

Инициативу выдвинули председатели комитетов облдумы по охране окружающей среды и природопользованию Ирина Соловьёва и аграрной политике и земельным отношениям Владимир Ефимов. Парламентарии обратили внимание на то, что в кодексе РФ нет четких указаний на то, какую ответственность должны нести хозяева питомцев в случаях жестокого обращения.

- Отсутствие такой нормы в Кодексе об административных правонарушениях не позволяет применить меры административного воздействия к недобросовестным владельцам, которые не соблюдают требований к содержанию своих питомцев: не обеспечивают им надлежащий уход, выгуливают в неположенном месте, а порой и просто выбрасывают на улицу как ненужную вещь. Такая безответственность и жестокость наносит вред не только животным, но и создает угрозу для жизни и здоровья окружающих людей, - отметила Ирина Соловьева.

Наказание для владельцев собак должно быть разумным, считают парламентарии, и сыграть важную роль в уменьшении численности бездомных собак, которые заполонили все города региона. Если эту инициативу поддержат, то ее направят в Госдуму ФС РФ.

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