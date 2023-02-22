Нужен учет домашних животных: волгоградские зоозащитники рассказали, как решить проблему безнадзорных собак

Активисты предлагают ввести учет домашних животных и ответственность за нарушение закона. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новые меры по содержанию домашних животных и защите людей от бродячих собак обсудили зоозащитники и комитет ветеринарии Волгоградской области. Активисты давно говорят, что порядка 22 тысяч безнадзорных псов, которые сейчас живут на улицах, не с неба упали – это результат безответственности людей. Владелец приюта «Лисена» Наталья Миндрина рассказала сайту volgograd.kp.ru о том, как же прийти к гуманному соседству.

КОРМИТЬ УЛИЧНЫХ СОБАК НУЖНО ПО ПРАВИЛАМ РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ

Встреча зоозащитников и специалистов комитета ветеринарии состоялась 21 февраля. Говорили о наболевшем – о бездомных собаках. Весной, которая вот-вот начнется, нестерилизованные собаки могут вести себя агрессивно из-за гормональных изменений. Тут помогает программа ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат). В этом направлении вины существенные успехи совместной работы властей и волонтеров.

- Ежегодно увеличивается количество отловленных для вакцинации и стерилизации особей - по итогам 2022 года показатель на 14% превысил аналогичный за предшествующий год. В настоящее время из 22432 безнадзорных собак больше половины имеют метки, - отметили в пресс-службе областной администрации.

Новая дополнительная мера, касающаяся правил кормления бездомных собак, подняла настоящий шум среди активистов. Напомним, согласно приказу комитета ветеринарии волгоградцам не рекомендуется кормить собак на детских площадках, пришкольных участках, возле подъездов домов, соцучреждений, магазинов и других общественных территорий, который определит муниципалитет.

Но не все жители региона отнеслись к этому с должным пониманием. Некоторым это показалось жестокостью. Однако суть правила прямо противоположная: оно поможет уберечь людей от возможной агрессии собак. Укусить могут даже биркованные особи.

- Я уже неоднократно говорила, что люди, устраивающие кормление собак или кошек в общественных местах, сами подвергают их опасности. Всегда находятся те, кто не доволен этой ситуацией и начинает вредить животным, - считает руководитель благотворительного фонда помощи бездомным животным «Лисена» Наталья Миндрина. - Подкармливать надо - этого никто не подвергает сомнению, но не в школьном дворе или на территории больницы. Если вы вышли из магазина и дали собаке сосиску – это не нарушение.

По словам Натальи Миндриной, обсуждается организация специальных площадок с «кормушками» для кормления собак.

ПОРА НАКАЗЫВАТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СОБАК

Второй важной темой обсуждения стали правила содержания домашних животных.

- Самовыгул – серьезная проблема. Так как домашние животные у нас не учтены, трудно доказать, что хозяин нарушает правила. Он просто скажет, что собака не его, - говорит Наталья Миндрина. – Однако есть правила – выгуливать нужно на поводке, а в некоторых случаях и с намордником.

Собака на самовыгуле может кого-то укусить, потеряться и сама получить травмы. Зоозащитники считают, что нужно вводить ответственность для людей.

- Мы обсуждаем введение обязательного учета и стерилизации домашних животных. Сейчас по правилам владельцы должны вносить в реестр своих питомцев, но наказания за несоблюдение этого правила нет. Соответственно, никто его не соблюдает. В этом корень проблемы, - говорит Наталья Миндрина. – Но мы движемся в правильном направлении. Дополнительные меры направлены как раз на поддержание гуманного соседства с братьями нашими меньшими.

Волгоградцам стоит учесть, что нельзя оставлять своих собак на поводке в общественных местах (например, у магазина). Такие ситуации будут отслеживать. Также запрещается выгуливать питомцев на детских и спортивных площадках.

- По мнению зоозащитников, введение таких правил позволит гражданам более ответственно отнестись к решению завести питомца. Ведь именно легкомысленное отношение зачастую становится причиной увеличения численности безнадзорных собак и кошек: животные убегают или оказываются на улице из-за ненужности, - резюмировали в областной администрации.