В Волгограде отключат горячую воду в середине мая в шести районах

Греть воду и мыться в тазиках придется пару недель. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После длинных майских праздников в Волгограде продолжаются отключения горячей воды. На следующей неделе с 15 – 18 мая 2023 года они будут более длительными и масштабными. Мыться в тазиках и греть воду подручными средствами будут десятки тысяч горожан в шести районах. При этом часть волгоградцев окажутся в числе коммунальных страдальцев уже во второй раз за эту весну, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Концессиях теплоснабжения».

Так, в Тракторозаводском районе с 16 по 26 мая 2023 года горячую воду отключат в старой части района в домах на проспекте Ленина и улицах 95-й Гвардейской, Борьбы, Дзержинского, Дегтярева, Жолудева, Клименко, Ополченской, Шурухина, Льговской, Луговского, Загорской и других.

В Краснооктябрьском районе с 15 по 25 мая 2023 без горяченькой придется обходиться жителям большого массива от улицы Титова до проспекта Металлургов. С 16 по 26 мая к ним присоединятся жители улиц Ватутина, Курильской и Тарифной. С 16 по 29 мая будут мыться в тазиках обитатели домов на улице Автомагистральной.

Дзержинский район также попал в список отключений с 15 по 25 мая. В перечне адресов многоэтажки на улицах Новодвинской, 8-й Воздушной, Симонова, Качинцев, Московской и бульвара 30-летия Победы. Чуть позже - с 18 по 31 мая к коммунальным страдальцам присоединится Жилгородок – улицы 51-й Гвардейской, Восточно-Казахстанская, Танкистов и дома №59 и 61 на улице Космонавтов.

В центре Волгограда с 16 по 29 мая 2023 года горячую воду на две недели отключат на улице Скосырева, 1а и 1б. В Советском районе с 18 по 31 мая – на улицах Терешковой и Волгоградской.

И, наконец, в Ворошиловском районе сидеть две недели без горячей воды с 15 по 25 мая придется жителям большого массива от Волги до Череповецкой и от улицы Калинина до элеватора.

Полный список адресов с номерами домов смотрите здесь - график отключений горячей воды в Волгограде в мае 2023 года.

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