В Волгограде в выходные отключат воду в Ворошиловском и Советском районах

Воды не будет несколько часов с вечера до утра. Фото: Андрей МИРЕЙКО

На время модернизации трубопровода жителей двух районов Волгоград в выходные 13 и 14 мая 2023 года оставят без водоснабжения. Отключат холодную воду на ночь на десятках улиц в Ворошиловском районе и в микрорайоне Тулака в Советском, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ресурсоснабжающей компании «Концессии водоснабжения. Список адресов длинный. Ищите свой дом и не забудьте набрать воды.

Список адресов, где отключат воду в Волгограде 13 и 14 мая 2023 года

Отключат питьевую воду на время замены задвижки с 22 часов 13 мая до 10 часов утра 14 мая 2023 года в Волгограде по адресам:

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Ул. Тулака, 2-14, 2/1, 3/1, 3-11 и 20;

Ул. К. Маркса, 5, 7, 11-19;

Ул. Ярославская, 4-10;

Ул. Туркменская, 6, 6/1, 6/2, 12,14, 19, 20-26;

Ул. Аджарская, 1б, 18, 45-49;

Ул. Осетинская, 5, 5а, 7;

Ул. Льва Толстого, 1, 5, 7, 8-78;

Ул. Авиаторская, 2, 3, 4, 5;

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

Ул. 1-я Консервная, 133-155,

Ул. Алма-Атинская, 104-124а,

Ул. Азербайджанская, 225-279;

Ул. Академическая, 1, 2-8, 2б, 2г, 3, 6а, 7-11, 12-18, 14/1, 15, 21б, 22, 26-32, З0а;

Ул. Баррикадная, 1, 1а, 1б, 1г, 1д, 1ж, 1к, 1л, 2, 3, 4, 4а, 7, 8, 10, 11-21, 11а, 11б, 13а, 13б, 15/1, 16-24, 17а, 17г, 17д, 18а, 18г, 19а, 22а, 25;

Ул. Базисная, 16, 18, 100-151;

Ул. Балахнинская, 3, 4, 6, 6а;

Ул. Белорусская, 144-178а;

Ул. Бобруйская, 1, 1а, 2-8, 3, 7;

Ул. Грушевская, 3-11, 8, 12,

Ул. Дагестанская, 100а-142,

Ул. Иркутская, 1-19, 2-8, 5/1, 6а, 11б, 13/1, 15а, 19а, 19г, 19д, 20, 20а, 25, 25а, 180-199;

Ул. Иловайская, 155-205;

Ул. Казанская, 102-158а;

Ул. Краснослободская, 11, 17, 19,

Ул. Калинина, 2а, 3, 4-8, 4а, 4б, 4г, 6б, 6д, 6ж, 7-13, 156, 15г, 18, 19-25, 19а, 23б;

Ул. Канунникова, 1-5, 6, 6/1, 9, 11, 12, 13/1, 13/6, 15, 16, 16б, 17, 23, 23д;

Ул. КИМ. 1-9, 6, 6а, 7г, 7д, 8-20, 10а, 12а, 12б, 13, 14а, 146, 15, 186, 24, 24а;

Ул. Клинская, 19, 32, 32а, 33, 34, 346, 35, 37, 38, 39, 40, 46;

Ул. Ковровская, 1а, 2, 4, 6а, 10, 12а, 13, 16а, 19, 20-26, 20а, 25;

Ул. Козловская, 2, 2а, 3-17, 4, 6а, 7 стр.1, 10-16, 14а, 16а, 18а, 20-26, 25, 31, 32, 32а, 33, 33/1, 34, 34б, 34г, 37-51, 37а, 38-60, 39а, 39д, 40а, 40г, 41а, 42а, 42б, 42г, 43а, 44а, 45а, 46а, 47а, 476, 48а, 486, 48д, 49а, 49/1, 50а, 51а, 52а, 55, 57а, 59, 59а, 59б, 59г, 60а, 61, 65-73, 65б, , 676, 67в, 69а, 736;

Ул. Лавочкина, 2-14, 3к, 3к/2, 5, 6/1, 6/2, 7, 10/1, 10а, 10б;

Ул. Линевская, 114-149;

Ул. Львовская, 103 -149,

Ул. Майкопская, 1-3б 1,

Ул. Нагорная, 118-298;

Ул. Огарева, 1, 1а, 1б, 1г, 1д, 2, 5, 6, 7, 8а, 9а, 9б, 9г, 15, 15/3, 18, 20, 21, 21а, 21б, 23, 29, 29а, 31;

Ул. Одесская, 100-112;

Ул. Орская, 252-396;

Ул. Приволжская, 108-154;

Ул. Профсоюзная, 3, 5, 5а, 12, 12а, 13, 15а, 15б, 16-20, 17-23, 17/1, 23а, 30, 34а;

Ул. Пугачевская, 1-19, 2а, 4-16, 4а, 5/1, 5а, 5б, 5г, 5д, 7а, 7б, 7г, 8а, 86, 9а, 96, 11а, 11б, 13а, 136, 15/4, 15а, 156, 20, 20а, 101-113;

Ул. Рабоче-Крестьянская, 1д, 2д, 2/1, 2/2, 3-7, 4, 4а, ба, 7б, 8, 8а, 9а, 96, 9и, 9м, 9л, 10, 10г, 11-21, 11а, 126, 14-18, 14а, 146, 18а, 19а, 196, 22, 25-67, 29а, 296, 30, 34-44, 37а, 38а, 44а, 446, 44г, 44д, 44ж, 44и, 44к, 44л, 45а, 46б, 46д, 48-54, 486, 48д, 50/1, 506, 50г, 51а, 52а, 526, 52г, 54г, 56г, 57а, 58, 59а, 65б, 73а, 73б, 75, 75а;

Ул. Симбирская, 1б-25, 33, 41, 43,

Ул. Серпуховская, 1-24,

Ул. Социалистическая, 3, 5, 14, 146д, 15-19, 16-28, 20а, 20г, 23-31, 32, 34, 36а, 37-47, 57, 57а, 59;

Ул. Таджикская, 100-146;

Ул. Царицынской обороны, 1-34;

Ул. Циолковского, 1-5, 1а, 1б, 2-8, 3а, 4а, 4/1, 4 стр.1, 4, стр.2, 9а, 11, 12а, 15а, 17-23, 18, 18г, 18д, 19а, 19г, 21б, 22, 24, 29-41, 31г, 33а, 33г, 36-40.