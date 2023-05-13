Сбросы на Волжской ГЭС сведутся к минимуму к июню 2023 года. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

График сброса воды на Волжской ГЭС с 14 мая до 10 июня 2023 года установили Росводресурсы. По графику спецпопуска в режиме минимальной рыбной полки Волгоградский гидроузел работает с 25 апреля. Расходы в 16 тысяч кубометров в секунду планируют держать вплоть до 20 мая 2023 года включительно. С 21 мая по 1 июня 2023 сбросы на Волжской ГЭС будут ежедневно снижать до минимума, дойдя с 15 до 5 тысяч кубов в секунду, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Максимальный сброс на Волжской ГЭС в объеме в 26 тысяч кубометров в секунду продержался в этом году всего пять дней – с 17 по 21 апреля. Ерики и озера Волго-Ахтубинской поймы наполнились лишь на 75-95% в зависимости от удаленности. После гидроузел вышел на рыбохозяйственную полку, которую также сократили из-за складывающейся в Волжско-Камском бассейне обстановки. Благоприятно для нереста, когда рыбную полку держат более многоводной и минимум месяц-полтора. При этом режимы работы Волжской ГЭС еще могут откорректировать.

График сброса воды на Волжской ГЭС в мае - июне 2023 года

С 1 по 20 мая 2023 года – 16 000±500 кубометров/сек

21 мая 2023 - 15 000±500 кубометров/сек

22 мая 2023 - 14 000±500 кубометров/сек

23 мая 2023 - 13 000±500 кубометров/сек

24 мая 2023 – 12 000±500 кубометров/сек

25 мая 2023 - 11 000±500 кубометров/сек

26 мая 2023 - 10 000±500 кубометров/сек

27 мая 2023 - 9000±400 кубометров/сек

28 мая 2023 - 8000±400 кубометров/сек

29 мая 2023 - 7000±300 кубометров/сек

30 мая 2023 - 6000±200 кубометров/сек

С 1 по 10 июня 2023 года - 5000±200 кубометров/сек