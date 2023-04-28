Заполненную водой Волго-Ахтубинскую пойму показали с высоты

Кадр с видео администрации Волгоградской области

После весеннего спецпропуска на волгоградском гидроузле вода продолжает заполнять Волго-Ахтубинскую пойму. Все больше суши уходит под воду, уровень которого поднялся в ериках, мелких реках и озерах. Природный парк после максимальных сбросов на ГЭС показали с высоты, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

В этом году водные объекты поймы заполнились водой на 75-95% в зависимости от своей удаленности. По опубликованным администрацией Волгоградской области кадрам видно, как вода подошла к деревьям вдоль берегов ериков. В водоемах можно разглядеть проплывающих рыбешек.

Напомним, Волжская ГЭС работала на максимальных сбросах с 17 по 22 апреля, с 25 числа она перешла на режим рыбной полки. В регионе планируют добиться в ближайшие годы полного заполнения Волго-Ахтубинской поймы в 10-дневый период спецпропуска.