Ерики и озера в пойме наполнились водой на 75-95%. Фото: Екатерина АФАНАСЬЕВА

График сброса воды на Волжской ГЭС в конце апреля - мае 2023 года установили Росводресурсы. Максимальный сброс в объеме в 26 тысяч кубометров в секунду продержался в этом году в течение пяти дней – с 17 по 21 апреля. По графику специального попуска в режиме рыбной полки с расходом в 16 тысяч кубов в секунду Волгоградский гидроузел работает с 25 апреля. Держать «рыбохозяйственную полку» пока планируют по 13 мая 2023 года включительно, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

График сброса воды на Волжской ГЭС уже несколько раз за апрель 2023 года меняли с учетом ранней климатической весны и обстановки в Волжско-Камском бассейне. Волго-Ахтубинская пойма на этот раз недополучила максимальных сбросов, сократили их на день. Власти говорят, что ерики и озера наполнились водой на 75-95%. Чтобы успевать напоить пойму за 10 дней, нужно строить обводной канал и комплекс гидросооружений на Ахтубе.

Сейчас Волго-Ахтубинская пойма выглядит так. Фото: Екатерина АФАНАСЬЕВА

«Рыбная полка» необходима для нереста рыбы в низовьях Волги. Ее продолжительность зависит от фактической гидрологической обстановки. Режимы работы Волжской ГЭС еще будут корректировать.

График сброса воды на Волжской ГЭС в апреле - мае 2023 года

С 25 апреля по 13 мая 2023 года – 16 000±500 кубометров/сек