В Волгоградской области для полного заполнения поймы водой требуется обводной канал

Фото: администрация Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел выездное совещание, которое прошло на теплоходе. Глава региона обсудил вопросы эокологии, заполняемости водой Волго-Ахтубинской поймы, оздоровления Волги, Дона, малых рек. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе администрации Волгоградской области.

С 17 по 22 апреля Волжская ГЭС работала в режиме спецпропуска, после максимальных сбросов пошло снижение. Отмечается, что вода в пойму зашла в приличных объемах.

- В этом году мы справляемся с задачей заполнения водных объектов на 75-95% в зависимости от их удаленности, так как большой объем основных артерий уже расчищен. Мы с вами не можем повлиять в целом на ситуацию по сбросу, невозможно постоянно удерживать рыбную или сельскохозяйственную полку — это все связано с общей работой Волжско-Камского бассейна, со многими экологическими вопросами, - рассказал Андрей Бочаров.

В пойме продолжается расчистка ериков и озер, восстановление гидротехнических сооружений. Эти работы планируется завершить в следующем году. Губернатор потребовал, чтобы в дальнейшем удалось добиться полного заполнения поймы в 10-дневый период сбросов. Для этого необходимо построить обводной канал и комплекс гидросооружений на Ахтубе.

- Мы понимаем, что летом получим заключение госэкспертизы и после этого сможем работать над получением финансирования и реализацией этой задачи, - заявил Андрей Бочаров.

Во время совещания обсуждалось оздоровление рек, очистка стоков и канализационных вод.

- Эту работу нельзя останавливать, в том числе необходимо продолжать работать с промышленными предприятиями, находящимися на берегу Волги, - добавил губернатор.

В федеральный центр регион направил предложение о выделении дополнительных средств на возведение нового участка берегоукрепления Волги со стороны юга Волгограда.