В Волгоградской области 16-летний подросток, угрожавший ножом директору школы, отправится в колонию

Дебошир надеялся, что его зачислят обратно в школу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Волжский Волгоградской области огласили приговор 16-летнему подростку за хулиганство с угрозой применения насилия. В октябре прошлого года он ворвался в школу, в которой раньше учился, и ножом стал угрожать директору. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Все произошло 25 октября 2022 года. В школе №6 Волжского спокойно шли уроки, суету в ней решил навести бывший ученик общеобразовательного учреждения. Подросток ворвался в здание пьяным и потребовал вызвать на разговор директора, чтобы его восстановили в школе. Она вышла к бывшему ученику, который был отчислен 2 года назад, но беседы не вышло.

Дебошир достал нож и начал угрожать директору. Вовремя подоспели полицейские, которых вызвали благодаря тревожной кнопке. Они обезвредили агрессивного подростка, который вообще находился под подпиской о невыезде по другому делу.

Хулигана отправили в СИЗО, он полностью признал вину. 17 апреля суд наказал его лишение свободы сроком на 1 год в воспитательной колонии. Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой Волжского Волгоградской области. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Пока подросток будет находиться под стражей.