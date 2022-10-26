Под Волгоградом второгодник с ножом вломился в школу и угрожал директору

После множества инцидентов сейчас во многих школах стали устанавливать дополнительные меры безопасности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Волжском Волгоградской области подросток пытался вломиться в школу, где раньше учился, и угрожал ножом директору. Происшествие случилось днем 25 октября в школе №6. Внутрь образовательного заведения парень не попал, его остановили на вахте, сообщили сайту volgograd.kp.ru в областном комитете образования.

- Учебный процесс не приостанавливался. В настоящее время школа работает в штатном режиме. По состоявшемуся инциденту проводится проверка с участием всех органов профилактики, - рассказали в ведомстве.

Великовозрастный восьмиклассник, которому по некоторым данным 16 лет, раньше учился в этой школе, но из-за многочисленных нарушений дисциплины его отчислили. Два года назад парень перевелся в другую школу. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru собственный источник, 25 октября он пришел проситься обратно. На вахте его не пропустили – подросток явно был в неадекватном состоянии. Он требовал директора, а когда та появилась, стал угрожать ей ножом. Директор тут же нажала на тревожную кнопку и вызвала полицию и Росгвардию.

Дебошира утихомирили, задержали и передали полиции. После было освидетельствование на предмет алкогольного или наркотического опьянения.

Известно, что в отдел полиции парня доставили, и даже возбудили уголовное дело по статье «угроза убийством». Хотя в ведомстве не подтверждают и не опровергают информацию.

Прокурор Волгоградской области Денис Костенко взял дело на особый контроль. Сейчас решается вопрос об избрании мерой пресечения подростку заключение под стражу.