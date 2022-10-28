В Волжском арестовали 16-летнего подростка, который пьяным угрожал ножом директору школы

Подросток не прошел дальше поста охраны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волжский городской суд принял решение заключить под стражу 16-летнего подростка, которого обвиняют в угрозе убийством директору школы. Парень пробудет в СИЗО два месяца, сообщили сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

- Несовершеннолетнему Б. изменена мера пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу сроком до 16 ноября 2022 года, - рассказали в суде.

ЧП в школе №6 Волжского произошло днем 25 октября. По версии следствия, 16-летний подросток, которого два года назад отчислили из школы №6 пришел проситься обратно. Он был пьян, к тому же находился под подпиской о невыезде по другому делу. Юный дебошир ворвался в свою бывшую школу, стал требовать директора, а когда та вышла, угрожал ей складным ножом.

Из школы парня увезли в полицию и возбудили еще одно дело. Защита просила оставить подростка под домашним арестом, но суд решил отправить его в СИЗО. Правда, это постановление еще могут обжаловать.