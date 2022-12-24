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НовостиОбщество24 декабря 2022 6:54

Рождественский забег пройдет в Волгограде 7 января

7 января 2023 поддержать спортивную форму горожане смогут в ЦПКиО
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
В Волгограде пройдет Рождественский забег -2023.

В Волгограде пройдет Рождественский забег -2023.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

По давней традиции 7 января 2023 года в Волгограде пройдет костюмированный «Рождественский забег». Пробежаться 2023 метра в необычных костюмах на Рождество могут горожане любого возраста в Центральном парке культуры и отдыха, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- Приветствуется наличие у участников новогоднего костюма сказочного или фантастического персонажа, - рассказали в администрации Волгограда.

Но можно и не придумывать веселые костюмы, а надеть шапку, варежки и одежду в красно-оранжевой гамме. Старт «Рождественскому забегу» 7 января 2023 в Волгограде дадут в 12.00 у главной городской елки в ЦПКиО. Часть трассы пройдет по стадиону «Волгоград Арена», так что регистрироваться и получать нагрудный номер участникам обязательно. Медицинский допуск не требуется. При этом администрация Волгограда оплатила участие в забеге для 500 человек, так что даже регистрационный взнос платить не придется. На финише каждый участник получит памятную медаль.

Зарегистрироваться можно здесь.