Мокрый снег и плюс 5: какая будет погода в новогоднюю ночь 2023 и на зимних каникулах в Волгограде и области, рассказали синоптики

На новогодних каникулах в Волгограде будет тепло. Фото: Семен ШПАК

В новогоднюю ночь с 31 декабря 2022 на 1 января 2023 года в Волгограде будет тепло. В городе и области будет плюсовая температура, хотя накануне праздника и ожидается небольшой снег, он растает. Какой будет погода в новогоднюю ночь, на Рождество и на зимних каникулах в январе 2023 года в Волгограде и области, сайту volgograd.kp.ru сообщила начальник отдела ОГМО Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.

- В ночь с 31 декабря 2022 на 1 января 2023, по предварительным прогнозам, температура в Волгоградской области будет держаться на отметках от минус 3 до плюс 2 градусов. В Волгограде и в южных районах морозов не ожидается. На термометрах будет устойчивый плюс. А днем 1 января температура поднимется до +5 градусов, - рассказала Наталья Алатырцева.

1 и 2 января 2023 года в Волгограде и области погода будет теплой. Ночью температура на градусниках увидим около нуля, днем – до 5 градусов тепла. Так же будет и в другие дни зимних каникул. И только ближе к Рождеству плюс сменится на минус.

- Накануне Рождества – 5, 6 января - ожидаются осадки в виде снега и понижение температуры ночью до минус 1-6 градусов, днем – от минус 2 до плюс 3, - дают предварительный прогноз волгоградские синоптики.

Согласно месячному прогнозу Росгидромета, морозы до 15 градусов придут в Волгоградскую область только во второй половине января - ближе к Крещению. В среднем температура в январе будет около нормы, осадки тоже. Так что в ближайшие несколько недель волгоградцев ждут грязь, серость и гололед. Белоснежной зимы мы пока не дождемся. Не все катки переживут такую погоду. Так что поиграть в снежки и покататься на коньках и санках в новогодние каникулы у волгоградцев вряд ли получится.

Такая теплая зима для Волгограда вовсе не аномалия, а, скорее, норма, подчеркивают синоптики. Так, в январе 2007 года температура поднималась до +11 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В конце декабря циклон принесет в Волгоград теплую погоду

Виноват циклон, в южной части которого окажется Волгоградская область (подробности).