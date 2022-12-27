В конце декабря циклон принесет в Волгоград снег и теплую погоду

Снег пойдет, но быстро растает. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В последние дни декабря уходящего 2022 года Волгоградскую область ждет потепление. Виноват циклон, в южной части которого окажется регион. Слабый минус сменится на устойчивый плюс сразу после снегопада 28 декабря. Какой будет погода в конце декабря 2022 и в канун Нового 2023 года в Волгограде и области, сайту volgograd.kp.ru сообщила начальник отдела ОГМО Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.

- В ближайшее время на погоду в Волгоградской области будет оказывать влияние активная циклоническая деятельность. Циклоны будут проходить севернее региона, мы будем находиться в их теплых секторах. Погода ожидается неустойчивая, - поясняет Наталья Алатырцева.

В ночь на 28 декабря 2022 года ожидается снег. Он пойдет, начиная с северных и западных районов Волгоградской области, распространяясь на всю территорию региона. Температуры ночью по области будут еще отрицательные. Во второй половине дня по южным районам может быть мокрый снег, по северным районам – снег, так как будет сохраняться минус.

29 декабря 2022 года осадки уже будут незначительные и постепенное повышение температуры. Ночью по Волгоградской области ожидается температура от нуля до минус 5 градусов, в восточных районах – до 10 градусов мороза. Днем по северу региона - слабоотрицательные температуры, в южных районах – уже плюсовые.

- В последние дни декабря уходящего 2022 года в Волгограде и области температура будет колебаться ночью от минус 5 до нуля, днем – от нуля до плюс 5 градусов. Осадки уже будут очень кратковременными, даже 31 декабря может пойти мокрый снег, - рассказывает синоптик.

Так что поиграть в снежки и покататься на санках в Новый год у волгоградцев не получится. В новогоднюю ночь и на зимних каникулах будет очень тепло и только к Рождеству плюс сменится на минус (подробности).