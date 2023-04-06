«Что там будет – решат горожане»: новый элитный ЖК может появиться в Волгограде на месте Дома Молодежи

Многоэтажное заброшенное здание планируют разобрать за 3 месяца Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Пустующая и более известная как Дом Молодежи высотка скоро совсем исчезнет из архитектурного ансамбля Волгограда. Своим обветшалым видом она пугала волгоградцев последние 20 лет. 5 апреля стартовал снос здания, построенного еще в 70-х годах прошлого столетия. Первым делом демонтировали постройку, где некогда располагался один из первых в городе ночных клубов «Корона». О том, сколько времени уйдет на ликвидацию Дома Молодежи и что появится на его месте, сайт volgograd.kp.ru узнал у Алексея Цуканова, генерального директора компании «Пересвет-Юг».

Компания, которая ранее также выкупила легендарную заброшку Волгограда, именуемую подростками и неформалами Морятник, также приобрела и эту бесхозную советскую высотку в Центральном районе.

- Мы приступили к демонтажным работам, уже убрали здание ресторана, готовится снос пристройки, где располагался банк. Позже должна поступить тяжелая техника и тогда мы приступим к разбору основного здания – гостиницы. Работа специализированных экскаваторов никак не помешает волгоградцам, - заверил Алексей Цуканов.

Первым делом снесли здание клуба "Корона" Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Завершить демонтаж компания собирается в течение трех месяцев. «Прикрыть стыд», который первым делом видят все, кто въезжает в Волгоград по мосту со стороны Краснослободска, компания пыталась еще в прошлом году. Накануне 9 мая на фасаде Дома молодежи появился баннер «Za Сталинград», но с тех пор он выцвел и сильно пострадал.

- Не смотря на то, что у нас на территории установлена охрана, вандалы все равно проникали туда. Баннер изрезали, искромсали, - отметил генеральный директор компании.

Патриотический баннер за год пострадал неоднократно Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Что же будет на месте снесенного здания – пока сказать сложно. По словам Цуканова, на новый объект должны дать свое согласие сами жители Волгограда.

- Мы обратимся к волгоградцам через СМИ, проведем опросы. А перед этим мы планируем объявить конкурс на лучшую архитектурную концепцию. Уже сейчас несколько волгоградских и московских специалистов выразили желание представить свои проекты. Мы представим концепции всех архитекторов, а свой вердикт вынесут эксперты и общественность, - говорит Алексей Цуканов.

Уже сейчас директор компании может предположить, что окажется на месте бывшего Дома Молодежи – вероятнее всего, над Волгой будет возвышаться новый элитный ЖК класса «комфорт плюс».