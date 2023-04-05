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Общество5 апреля 2023 8:20

В центре Волгограда сносят заброшенный Дом Молодежи

На протяжении 20 лет здание было никому ненужным
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Таким сейчас предстает перед волгоградцами Дом Молодежи

Таким сейчас предстает перед волгоградцами Дом Молодежи

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Многострадальную заброшенную высотку на берегу Волги, больше известную как Дом Молодежи, отправят под снос. Пустующее здание в самом центре Волгограда, за ТРК Европа Сити Молл по адресу улица Маршала Чуйкова, 65, обрело своего нового владельца, который выкупил его за немалую сумму.

Пристройки рядом с основным зданием уже разобраны

Пристройки рядом с основным зданием уже разобраны

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Так, на универсальной торговой площадке по реализации имущества должников сайт volgograd.kp.ru обнаружил, что , ООО "Статус" приобрело здание за 9 миллионов 714 тысяч 956 рублей, хотя изначально Дом Молодежи был выставлен на за 48 миллионов 574 тысячи 784 рубля. Сейчас на территории бывшего Дома Молодежи разбираются остатки отделки и сносят пристройки. Сносом занимается та же организация, которая много лет назад сносила взорвавшийся от бытового газа многоэтажный дом по улице Космонавтов.

Так выглядит здание со стороны входа

Так выглядит здание со стороны входа

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Построенный в 70-х годах на берегу Волги Дом молодежи на протяжении 20 лет стоял неприкаянным. Раньше здесь были Дом молодежи, затем офисы, ночной клуб. В свое время к Чемпионату мира по футболу-2018 заброшенную многоэтажку со стороны Волги «замаскировали» огромной растяжкой с эмблемой мундиаля, а в последнее время на ее месте красовался гигантский плакат с патриотическим посылом.

Огромная стяжка с патриотическим призывом до сих пор красуется на фасаде

Огромная стяжка с патриотическим призывом до сих пор красуется на фасаде

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Между тем фасад Дома Молодежи продолжал стремительно обрушаться и власти города решили избавиться от него. Мэрия подала соответствующий иск в Арбитражный суд Волгоградской области.

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