В центре Волгограда сносят заброшенный Дом Молодежи

Таким сейчас предстает перед волгоградцами Дом Молодежи Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Многострадальную заброшенную высотку на берегу Волги, больше известную как Дом Молодежи, отправят под снос. Пустующее здание в самом центре Волгограда, за ТРК Европа Сити Молл по адресу улица Маршала Чуйкова, 65, обрело своего нового владельца, который выкупил его за немалую сумму.

Пристройки рядом с основным зданием уже разобраны Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Так, на универсальной торговой площадке по реализации имущества должников сайт volgograd.kp.ru обнаружил, что , ООО "Статус" приобрело здание за 9 миллионов 714 тысяч 956 рублей, хотя изначально Дом Молодежи был выставлен на за 48 миллионов 574 тысячи 784 рубля. Сейчас на территории бывшего Дома Молодежи разбираются остатки отделки и сносят пристройки. Сносом занимается та же организация, которая много лет назад сносила взорвавшийся от бытового газа многоэтажный дом по улице Космонавтов.

Так выглядит здание со стороны входа Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Построенный в 70-х годах на берегу Волги Дом молодежи на протяжении 20 лет стоял неприкаянным. Раньше здесь были Дом молодежи, затем офисы, ночной клуб. В свое время к Чемпионату мира по футболу-2018 заброшенную многоэтажку со стороны Волги «замаскировали» огромной растяжкой с эмблемой мундиаля, а в последнее время на ее месте красовался гигантский плакат с патриотическим посылом.

Огромная стяжка с патриотическим призывом до сих пор красуется на фасаде Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Между тем фасад Дома Молодежи продолжал стремительно обрушаться и власти города решили избавиться от него. Мэрия подала соответствующий иск в Арбитражный суд Волгоградской области.