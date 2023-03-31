В Волгограде начался демонтаж Морятника

Скоро известный Морятник перестанет существовать Фото: Андрей МИРЕЙКО

В пойме реки Царицы приступили к сносу легендарного Морятника – заброшенного здания недостроенного бассейна. 29 марта на территории разрушенной постройки начали разгребать завалы. Как стало известно сайту volgograd.kp.ru, выкупила эту территорию организация застройщик «Пересвет-Юг».

- Мы сейчас произвели только подготовительные работы – снесли небольшие постройки рядом с самим зданием, чтобы установить там забор. Как только установим ограждение, начнем демонтаж. Работа предстоит сложная, но где-то в течение трех месяцев мы должны справиться со своей работой, - пояснил генеральный директор «Пересвет-Юг» Алексей Цуканов.

На вопрос – что же будет на месте обители неформалов и подростков, Алексей объясняет: здесь будет современное общественное пространство, реализованное благодаря муниципальному контракту.

Если верить разработкам центра ВЯЗ, то здесь должен расположиться современный технопарк – филиал московского «Сколтеха» с лабораториями, лекториями, коворкинг-зонами и бизнес-инфраструктурами.