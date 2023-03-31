Южный циклон не принесет в Волгоградскую область снег и метель из Ростовской

Пока в Ростовской области бушует метель, в Волгограде расцвели абрикосы. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Ростовской области вторые сутки тысячи машин стоят в многокилометровом заторе на трассе М-4 «Дон» из-за обильного снегопада и метели. Во всем виноват Южный циклон. Синоптики успокаивают, до Волгоградской области стихия не доберется. О том, какая погода будет в начале апреля 2023 года в Волгограде, сайту volgograd.kp.ru рассказала начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.

- Центральная часть Южного циклона, который принес такое ухудшение погоды, располагается над Ростовской областью. В течение сегодняшнего дня и ночи небольшие осадки в виде снега захватят западные районы Волгоградской области. Так как температура днем будет повышаться, снег перейдет в дождь. Таких сильных осадков, метелей мы не ожидаем, - рассказала Наталья Алатырцева.

Ночь на 1 апреля 2023 года в Волгоградской области еще будет холодной. По области температура будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов, днем уже будет 9-14 градусов выше нуля. Ветер будет стихать. в субботу максимальные порывы до 11 метров в секунду.

2 апреля 2023 ночью и утром местами пройдет небольшой дождь, местами туман. Днем в Волгоградской области погода уже преимущественно без осадков. Ветер сменит направление на северное, максимальная скорость – 7-12 метров в секунду. Температуры ночью уже будут плюсовыми. Только в отдельных восточных районах подморозит до минус 4. Днем – плюс 10-15 градусов. Местами по южным районам воздух в воскресенье прогреется до +18.

3 апреля в регионе существенных осадков не прогнозируют. Ночью – плюс 1-6, днем – 14-19 тепла.

В Волгограде ночью 1 апреля 2013 будет около нуля, снег и дождь маловероятны. Днем – 11-13 градусов тепла. Небольшой дождик может покапать ночью 2 апреля. Ночью – плюс 2-4 градуса, днем потеплеет до 12-14. Небольшой дождь пройдет в областном центре и в начале рабочей недели. Волгоградцев снова ждет небольшое повышение температуры. Ночью – плюс 3-5, днем – до 18 тепла.

В целом месяц будет обычным для нашего региона. Какая будет погода в апреле 2023 в Волгограде, читайте здесь.