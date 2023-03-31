Волгоградцы вторые сутки стоят в снежном плену на ростовской трассе

В пробке стоят тысячи машин. Скрин видео ГУ МЧС по Ростовской области.

Накануне на участке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области из-за обильного снегопада и метели тысячи машин попали во власть стихии. Оказались в снежном плену из-за многокилометрового затора и многие волгоградцы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru очевидцы, кто-то снял квартиру в Шахтах, чтобы переждать непогоду. Кто-то воспользовался пунктом обогрева. Все устали и замучились, огромное число людей стоит в пробке и надеются на спасателей и ГИБДД.

По сообщению ГУ МЧС по Ростовской области, на скованном пробкой участке трассы М-4 «Дон» действует запрет на проезд. Утром 31 марта там удалось возобновить движение в обе стороны. Но только для тех, кто оказался в плену у стихии. Для этого пришлось даже резать барьеры между полосами. По состоянию на 11.30 пробка сократилась до 21 километров. Разгребают завалы спасатели и 150 единиц техники. На ростовской трассе развернули 17 мобильных пунктов обогрева для водителей.

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